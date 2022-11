La Serie A spinge su fuorigioco semiautomatico e nuovo protocollo VAR

(Di mercoledì 16 novembre 2022) «Il mondo del calcio è stato saccheggiato da questo episodio, che presenta ancora dei lati oscuri che non comprendiamo». Lo ha detto nella giornata di ieri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parlando del caso D’Onofrio, evento che ha portato la Federcalcio a spostare la giustizia degli arbitri nell’ambito di quella federale dal primo gennaio. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tuttosport

Per affrontare questo tema abbiamo deciso di ospitare sul nostro blog unadi articoli a cura ... La riforma simolto avanti nel ridefinire il rapporto tra lo Stato e le Regioni. Allo Stato ...Ma sul fronte delle lettere di compliance la Nadef individua anche tutta unadi ulteriori traguardi da raggiungere in attuazione del Pnrr. Fra questi, la riduzione del 5% del numero delle ... Coppa Italia, Cudrig spinge la Juve Next Gen ai quarti: superato il Sangiuliano 1-0 La squadra di Brambilla batte di misura i milanesi grazie al gol dell'attaccante classe 2002 ed accede al turno successivo ...