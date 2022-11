Infortunio Okoli | le condizioni del difensore dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Durante il Ritiro della Nazionale Under 21 si è infortunato ilCaleb. Ecco i risultati delle diagnosi L’Under 21 dell’Italia dovrà fare a meno delCaleb. Oggi il numero 5 nerazzurro ha lasciato il ritiro, sottoponendosi ad esami per valutare al meglio le sueattuali. La Federazione ha reso noto l’entità del danno: più precisamente si tratta di unal piede destro. Tempi di recupero? Si attendono aggiornamenti ufficiali anche in occasione di possibili test. L'articolo proviene da Calcio News 24.