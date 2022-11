Dopo il missile sulla Polonia l' Ucraina torna a chiedere ' no fly zone'

Avrebbe anche precisato che si trattava di undel sistema S - 300. El'incontro di emergenza a Bali con gli alleati, Biden ha sostenuto che è "improbabile" che ilsia partito ...la frase ad effetto di apertura, ha iniziato ad elencare i propri successi, incolpando d'altro ... ' Proprio oggi unè stato mandato, probabilmente dalla Russia, dentro il confine della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “Ieri al nostro vertice tutti hanno parlato di come porre fine alla guerra russa. Il rappresentante russo ...