Colleferro Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali all’incrocio tra Via Consolare Latina e Via del Vignola Trasportato in ospedale | è grave ma non in pericolo di vita

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Cronache Cittadine– Intorno alle ore 8:30 della mattinata di oggi, 16 Novembre, in Via del, un uomo L'articolo Cronache Cittadine.

FrosinoneToday

... cittadini e comuni, su tutti quello di. Di contro abbiamo invece un'altra immagine, che ... In questi anni come Regione Lazio abbiamonella rete dei parchi per coinvolgere le nuove ...... nei giorni successivi all'omicidio avvenuto a. Parlando con i giornalisti, aveva ...polizia locale a denunciare per lesioni stradali gravi il conducente dell'automobile che aveva... Colleferro, investito mentre attraversa la strada resta a terra