Che cosa sappiamo delle opere di Banksy comparse in Ucraina

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Durante la prima metà di novembre 2022, in alcune città ucraine sono comparsi graffiti molto simili a quelli resi celebri da, il misterioso street artist britannico sulla cui reale identità aleggia da sempre un alone di mistero. Leritrovate sul suolo ucraino sembravano essere in un primo momento cinque e tra queste spiccava il murale di un bambino che atterra un uomo adulto durante un incontro di arti marziali. Molti commentatori hanno ipotizzato che l’adulto potesse essere una rappresentazione del presidente russo Vladimir Putin, appassionato di arti marziali (e recentemente privato della cintura nera onoraria di taekwondo dalla federazione internazionale dello sport a causa della decisione di invadere l’). Non è la prima volta che la stampa internazionale attribuisce adei graffiti ...