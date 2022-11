(Di mercoledì 16 novembre 2022) Maxha saputo rimandare al mittente tante critiche e ora il suo lavoro sta pagando, per questo motivo ha potuto godersi del relax. Ha dovuto mandare giù davvero tanti bocconi amari Massimilianoin questo inizio di stagione con la sua Juventus, ma queste ultime sei partite prima della sosta per il Mondiale hanno evidenziato come servisse davvero fiducia nei confronti del tecnico toscano, con il suo ingegno che sta portando davvero grandissimi risultati alla Vecchia Signora. LaPresseUno dei principali tormentoni di questo inizio di stagione era la volontà da parte della maggior parte dei tifosi della Juventus di un esonero da parte di Massimiliano. I bianconeri hanno sofferto davvero tantissimo nelle prime partite stagionali, con lo scotto dell’eliminazione dalla fase del girone della Champions League che comunque ...

Quelle lacrime oggi lasciano spazio al sorriso di Max, che festeggia la sesta vittoria consecutiva in Serie A. La doppietta di uno scatenato Kean e il tris di Milik mandano ko la squadra di ...Chiusura di 2022 in bellezza per la Juventus, che continua a scalare posizioni in classifica. Il 3 - 0 alla Lazio consente ai bianconeri didi riportarsi al terzo posto, a - 2 dal Milan e a - 10 dal Napoli. Ora il campionato va in letargo per il mondiale, ma c'è chi festeggia e sogna un 2023 all'altezza della storia e della ... Allegri festeggià così: ecco con chi era dopo la vittoria con la Lazio