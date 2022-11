Ultime Notizie – Sondaggi politici | M5S supera Pd | FdI cresce ancora

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 15 novembre 2022) Il Movimento 5 Stelleil Pd nei, FdI sempre in testa e in crescita. Questi, in sintesi, i dati dell’ultima mediaelaborata da Termometro Politico, che mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: TP, Noto, Swg, Demos, Emg, Tecné nella settimana dal 6 al 12 novembre. Secondo i dati rilevati il partito di Conte è in media al 17%, mentre quello di Letta al 16,8%. Il primo ha guadagnatoalcuni decimali, mentre il secondo li ha persi. In testa, incontestato, rimane Fratelli d’Italia, chedel 0,3% e va al 28,8%. In compenso, però, i suoi alleati della Lega scendono, proprio di tre decimale, e scivolano all’8,2%. Giù anche Forza Italia, che è al 6,8%. Il centrodestra non riesce a sfondare, data la debolezza delle sue componenti più ...