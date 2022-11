Ucraina | Borrell | Russia costretta a usare Dnipro per difendersi

Corriere della Sera

AGI/Vista - "Nel Sud dell', la Russia si è dovuta ritirare dalla parte occidentale del fiume Dnipro per usare il corso ... Josep, al termine del Consiglio Difesa. Ebs... Josep, in conferenza stampa al termine del Consiglio Difesa. "Gli Stati Uniti condannano fermamente gli ultimi attacchi missilistici della Russia contro l', che sembra abbiano ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Borrell: «Kiev ha ripreso il 50% dei territori occupati dai... (Teleborsa) - Almeno una persona è morta in seguito agli attacchi missilistici russi su un edificio residenziale di Kiev. In base a quanto riferito dalle autorità dell'Ucraina i missili ...In 24 mesi saranno addestrati dall'Ue 15 mila membri dell'esercito ucraino, con uno stanziamento di 16 milioni di euro dall'European Peace Facility ...