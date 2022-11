Totti-Ilary | Alex Nuccetelli | «Lei non provava più niente | non so come siano durati 20 anni»

(Di martedì 15 novembre 2022) La separazione di FrancescoBlasi resta al centro dell’attenzione. In una recente intervista, l’amico dell’ex calciatore della Roma,, ha rivelato altri particolari riguardanti il matrimonio tra la conduttrice e il Pupone. Le rivelazioniè intervenuto ai microfoni del programma Turchesando di Radio Cusano, dove è tornato a parlare di FrancescoBlasi, dicendo che lei ormai nonpiù nulla: «Chenon provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non soriusciti a proseguire altri 20 ...

Di certo l'estate 2022 è stata ricca di coppie che sono scoppiate, una tra tutte quella formata da Francesco e Ilary Blasi, ma anche quella formata d a Francesca Neri e Claudio Amendola e ...Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti sui social sono sempre più uguali: abbiamo messo a confronto i selfie pubblicati su Instagram e le somiglianze - soprattutto negli atteggiamenti - sono sempre più ...Nuove rivelazione sulla separazione più chiacchierata di sempre: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In una recente intervista, l'amico dell'ex calciatore della Roma, Alex Nuccetelli, ha rivelat ...