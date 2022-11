TikTok re della pubblicità sui social. E batte anche la pop star Beyoncé - Magazine - quotidiano.net

Domani

... questa volta mostrandosi suin lingerie e con le calze a rete, suscitando non poche ... mostrandosi a seno nudo, coprendo il seno con alcuni emoji, per non incorrere nella censura...Il social network cinese continua la sua ascesa e aumenta gli introiti da pubblicità arrivando a 10 miliari di dollari nel 2022. E la sua pubblicità "batte" quella di Instagram con ... Così TikTok è diventato una macchina da soldi Madonna irriconoscibile... e senza freni inibitori. La cantante di Like A Virgin è tornata a scatenarsi a ritmo di musica (e twerking), questa volta mostrandosi su TikTok ...Sei autrici ci rivelano i loro libri notturni più amati. Scopriamo con loro come attraversare l'oscurità scorrendo le pagine di un romanzo ...