Superbike | Toprak Razgatl?o?lu | “Non potevamo fare di più a Mandalika”

(Di martedì 15 novembre 2022)Razgatl?o?lu ha riportato il proprio commento alla stampa dopo aver perso ogni chance di contendersi il Mondialenonostante le tre affermazioni in Indonesia. Il turco ha provato in tutti i modi a posticipare la festa di Alvaro Bautista, una missione fallita. Lo spagnolo ha potuto esultare con Ducati dopo la race-2, prova vinta dal #1 di Yamaha che ha compiuto un fine settimana perfetto con una prestazione di primo profilo in qualifica e nelle restanti sessioni di sabato e domenica. Il centauro del brand giapponese ha riportato ai microfoni della propria formazione: "Per me è stato un weekend incredibile. Sono felice di aver potuto vincere tre gare, devo ringraziare la Yamaha per il lavoro svolto. Ovviamente mi congratulo con Bautista che ha vinto il titolo".

