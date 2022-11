Rugani | ladri in casa per due volte Lo sfogo choc della compagna | ' Io da sola col bimbo'

(Di martedì 15 novembre 2022) La vita a Torino per Danielee la suaMichela Persico è diventata un vero e proprio incubo . Per ben duenel giro di un mese ladel difensoreJuventus è stata presa di ...

... vista la traccia lasciata dai, c'era il rischio che potessero tornare. E così è stato la scorsa settimana, la notte dopo la partita di Verona - ha aggiunto la compagna di- . Ero sempre ...Il segnale lasciato dai: la decisione di. La decisione disu Torino e la Juventus . Tentato furto a casa: giocatori Juve nel mirino. Un episodio spaventoso, che si è ...La vita a Torino per Daniele Rugani e la sua compagna Michela Persico è diventata un vero e proprio incubo. Per ben due volte nel giro di un mese la casa del difensore della Juventus ...Ladri in casa di Rugani per ben due volte, la compagna è terrorizzata, Michela Persico è rimasta terrorizzata dall'esperienza.