PSG | Galtier | «Mbappé incarna il progetto ma non significa che sia al di sopra del club»

(Di martedì 15 novembre 2022) Cristophe, tecnico del PSG, ha parlato dell’inserimento neldelfrancese di KylianCristophe, allenatore del PSG, ha parlato di Kylianospite di Rothen su RMC Sport. PAROLE – «Mbappèilma nonche sia al didel, lui è allo stesso livello degli altri. Sullo stesso livello di Messi, per dire, che ha una carriera alle spalle incredibile, il più grande calciatore della storia. Allo stesso livello anche di Neymar. È innamorato di Parigi ma seguiva con attenzione anche il Real Madrid, per questo va rispettato. Ha preso una decisione difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

