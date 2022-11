Polizza Auto | come risparmiare con la Kasko

Tam Tam

SaraPass offre una garanzia aggiuntiva allaRC, che include un ampio ventaglio di servizi legati alla sicurezza stradale e offre molti indiscutibili vantaggi per l'utente in mobilità . ...Inoltre, il contratto di solito copre anche il cambio pneumatici, l'immatricolazione, laassicurativa RCA e molto altro ancora. Termini flessibili I contratti di noleggioa lungo termine ... Assicurazione auto e tacito rinnovo: quali sono i vantaggi « ilTamTam.it il giornale online dell'umbria SaraPass offre una garanzia aggiuntiva alla polizza RC Auto, che include un ampio ventaglio di servizi legati alla sicurezza stradale e offre molti indiscutibili vantaggi per l’utente in mobilità.Entro dieci anni l’80% dei prodotti assicurativi sarà digitale e il presidente della compagnia sta orientando il business verso frontiere innovative, dai pagamenti autostradali alle piattaforme di wel ...