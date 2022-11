Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno | «Vergine fino ai 26 anni | dopo ci ho dato»

(Di martedì 15 novembre 2022) Ivasenza freni.avere confessato a Ballando con le stelle la propria passione per le barzellette spinte e avere ammesso che il ballo «ha risvegliato parti del corpo che erano addormentate», la cantante torna ad affrontare argomenti scottanti, rivelando dettagli inediti sulla propria vita intima. Ospite aè un, l’Aquila di Ligonchio si lascia andare a confessioni inaspettate, rivelando a Serena Bortone di aver avuto un’educazione molto rigida in famiglia, tanto da aver fatto per la prima volta l’amore ‘tardi’: «Sono arrivataai 26ci ho!».questa confessione, l’artista scende ulteriormente nei dettagli: «Eroal ...

