Guerra in Ucraina | il Cremlino | Negoziato per la pace? E’ Kiev che non vuole trattare

G20, Lavrov:incolpa degli Usa 'Nonostante le dichiarazioni degli Stati Uniti al G20, altri Paesi rimangono convinti che il conflitto insia stato provocato da Washington', la denuncia del ..., le armi donate sparite. Gestite dalle mafie dell'Est Laincontinua senza sosta da ormai 10 mesi . Timidi segnali di pace arrivano dal G20 di Bali , dove per la prima volta Zelensky parla e viene ascoltato dal ministro degli Esteri russo ..."La guerra in Ucraina ha certamente aggravato la crisi energetica globale, ma ha finalmente posto in evidenza i tanti errori commessi, almeno dall'inizio del millennio, nelle politiche energetiche e ...Dieci condizioni per la pace. Una pace che sia sostanziale, non di facciata ma reale, perché "non ci sarà una Minsk 3". A dirlo, intervenendo al G20 di Bali in videocollegamento, il presidente… Leggi ...