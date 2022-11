Cai | ' L' attività estrattiva è contro i nostri principi' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 15 novembre 2022) La sezione di Castelnuovo, in merito ad alcuni progetti sul territorio apuan afferma con forza di non voler scendere ad accordi con le società del ...

LA NAZIONE

La sezione di Castelnuovo, in merito ad alcuni progetti sul territorio apuan afferma con forza di non voler scendere ad accordi con le società del ......agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'ma ... secondo" Consorzi Agrari d'Italia, mentre il perfosfato è passato da 185 agli attuali 470 euro/... Cai: "L’attività estrattiva è contro i nostri principi"