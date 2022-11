Belluno | madre e figlio trovati morti | ipotesi omicidio-suicidio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 novembre 2022) Una donna di 88 anni, Antonia Sciocchet, e ildi 56 anni, Aurelio Monastier, sono stati, con ferite da coltello, nella loro abitazione di Pellagai di Mel (). L'degli investigatori è che l'uomo abbia accoltellato l'anzianaall'addome per poi uccidersi con la stessa lama. I due sarebbero stati visti l'ultima volta in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del paese. A scoprire i corpi la figlia della donna, che abita nelle vicinanze e che si sarebbe allarmata non avendo più loro notizie.