Belluno | madre e figlio trovati morti | ipotesi omicidio-suicidio

(Di martedì 15 novembre 2022) Una donna di 88 anni, Antonia Sciocchet, e ildi 56 anni, Aurelio Monastier, sono stati, con ferite da coltello, nella loro abitazione di Pellagai di Mel (). L'degli investigatori è che l'uomo abbia accoltellato l'anzianaall'addome per poi uccidersi con la stessa lama. I due sarebbero stati visti l'ultima volta in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del paese. A scoprire i corpi la figlia della donna, che abita nelle vicinanze e che si sarebbe allarmata non avendo più loro notizie.

Solo ieri pomeriggio, martedì 15 novembre, un altro omicidio familiare era avvenuto a Pellegai di Mel (Borgo Valbelluna,) dove il figlio di un'anziana aveva accoltellato la prima di ...Una tragedia nel pieno della loro casa. Madre e figlio sono stati trovati cadaveri nella loro abitazione a Pellegai di Mel, in provincia di Belluno. Una donna di 88 anni, Antonia Sciocchet e suo ...Un uomo di 56 anni avrebbe ucciso la madre 88 anni e poi si è tolto la vita. È successo a Pellegai di Mel, in provincia di Belluno. I due sarebbero stati ...