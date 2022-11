Asta record | quadro di Mondrian venduto a prezzo folle

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022)daper il maestro dell'arte astratta Piet: la sua Composizione n. II è stata venduta per 51 milioni di dollari dalla casa Sotheby's a New York. Ad acquistarla è stato un collezionista asiatico la cui identità non è stata resa nota. Una vendita più unica che rara, «un evento che capita una volta ogni generazione» ha commentato Julian Dawes, responsabile dell'arte impressionista e moderna di Sotheby's. La vendita newyorkese rappresenta un veroperin quanto questa stessa opera era stata venduta all'per l'ultima volta nel lontano 1983, aldi 2,15 milioni di dollari, l'equivalente oggi di 6,6 mln. Questa volta l'offerta per la base d'è stata di 38 milioni, per poi essere battuta per 51 milioni al ...