Un commissariato di polizia nel Vallo di Diano | Matera scrive a Piantedosi

StileTV

Un 25enne magrebino deteneva in casa oltre 134 Kg di droga, tra hashish e marijuana Sono stati gli uomini delSan Lorenzo, dopo un'intensa attività investigativa, ad arrestare un cittadino marocchino di 25 anni poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fino di spaccio di sostanza ...Si attende la fine della partita, prevista per le 17, e lasta già lavorando per evitare ... al termine dell'incontro, fu scortata da un equipaggio deldi pubblica sicurezza fino ... Valdiano, Matera scrive a Piantedosi: “Istituire Commissariato Polizia” Politica: “Non si può restare indifferenti di fronte alle ultime notizie di cronaca che evidenziano una preoccupante escalation delle attivi..Nuovo episodio di violenza nella città vecchia. Il commerciante ferito agli occhi in via Balbi: “Per cinque ore ho perso la vista”. Il blitz è stato filmato ...