Primi fiocchi di neve e il Terminillo si tinge di bianco FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sulè caduta la primanella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre. Si tratta della prima nevicata della stagione che ha imbiancato i Monti Reatini. È stata Meteo Lazio a pubblicare su Facebook alcune immagini del paesaggio imbiancato che offre uno scenario suggestivo. Un momento atteso dai residenti e dagli sciatori che aspettano con ansia di poter tornare a sciare. Preludio di una forte ondata di maltempo che porterà forti nevicate Una nevicata che per quanto ancora fioca inizia a preparare l’ambiente naturale all’appuntamento con il Natale e i vacanzieri che sceglieranno la località come metà per trascorrere le festività. Un appuntamento atteso quello con la, visto che in questo periodo, in maniera del tutto anomala, si registrano ancora temperature al di sopra della media stagionale. La ...