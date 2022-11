Napolimania | Spalletti in vetta non piace al palazzo Basta poco agli arbitri per rimettere Milan | Inter o Juve in vetta | Primapagina

(Di lunedì 14 novembre 2022) 2022-11-14 10:00:00 Arrivano conferme: Non è finita, il Napoli è avvisato. E ci credo. Se Tomori commette fallo da rigore su Ikonè e sia l’ottimo Sozza di Seregno (cittadina a pochi chilometri dao) che il Var Fabbri non lo vedono e allora grazie che il campionato di Serie A deve rimanere aperto a tutte le opzioni. L’ultimo turno della Serie A del 2022, dunque, si è chiuso di nuovo con le polemiche. La squadra azzurra capolista ha vinto la sua partita con l’Udinese rischiando qualcosa nel finale ma i campioni d’Italia hanno dovuto faticare noncontro la Fiorentina per avere la meglio. A salvare il Diavolo da un altro pareggio è stato l’autogol di Milenkovic al minuto 92. In caso contrario i punti di distacco da Spallettone e i suoi ragazzi sarebbero stati 10. Ma come detto se Sozza e Fabbri avessero applicato il regolamento molto ...

ha chiuso il 2022 da campione. Ha conquistato in tutto l'anno solare 81 punti totali. Dietro c'è il Milan con 77, l'Inter a 68, la Juventus a 67, la Lazio a 63 e la povera Roma a 58. Ma ...Meno male chenon si è fermato contro l'Empoli altrimenti a quest'ora sai che titoloni sui bianconeri ad un 'passo' dagli azzurri. Ci saremmo dovuti sorbire le litanie dei professori del ... Napolimania: Spalletti in vetta non piace al palazzo. Basta poco agli arbitri per rimettere Milan, Inter o Juve in vetta Con le mani, con le mani, con le mani ciao ciao... Verona. Rieccola la Juve nei primi quattro posti e con la chiara intenzione di insidiare il Napoli. C'è anche la Signora come concorrente della lotta ...Non conosce soste la squadra di Spalletti. Che ha conquistato tre punti anche contro un buon Sassuolo. Che, però, se ne è tornato in Emilia con quattro palloni in saccoccia. Comanda Napoli, dunque, in ...