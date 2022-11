Montesano espulso da ‘Ballando con le stelle’ | Veneziani | Il motto non è fascista ma di d’Annunzio

Enrico, uno dei simboli della battaglia contro green pass e obblighi vaccinali, è statodal programma Ballando con le Stelle per aver indossato durante le prove una maglia della X Mas. L'...Enricoda 'Ballando con le Stelle' per aver indossato una maglietta neofascista di Capital Web A The Breakfast Club Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, hanno parlato ...Montesano cacciato da "Ballando" per la maglietta della X Mas «Montesano è stato espulso, già lo sapete. Cartellino rosso, via dalla gara. E per quanto vi possa sembrare sconveniente non sono affatto ...“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1 – si legge in una nota di Viale Mazzini – è inaccettabile”. Con queste parole la Rai ha deciso di squalificare dal programma condot ...