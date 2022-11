L' autunno è arrivato e con le piogge crollano le temperature di 7 gradi

Leggi su agi

(Di lunedì 14 novembre 2022) AGI - Fine della siccità, tornano le. Seppur con forte ritardo, l'è pronto a salire in cattedra e nei prossimi giorni lo farà in forma sempre più evidente, portando sull'Italia non solo precipitazioni piovose, ma anche vento, neve epiù fredde, in linea con il calendario. In pratica tornano i valori in media con la stagione attuale, superando le anomalie di un ottobre e di una prima metà di novembre decisamente miti. "Per la prossima decina di giorni pioverà abbondantemente e dalle massime di 22-23al Nord e di 27 al Centro-Sud si passerà repentinamente a 15-17 al Nord e 20-21 a Centro-Sud", spiega all'AGI Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.IlMeteo.it. Con il caldo in soffitta è dunque arrivata l'ora di accendere i termosifoni: "Lesono nella media ...