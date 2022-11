Jennifer Aniston | addio a papà John | «Ti amerò per sempre»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con una toccante dedica social, la star di Hollywood saluta il padre scomparso pochi giorni fa, a 89 anni, anche lui attore di serie tv e soap opera: «Sei stato uno dei migliori esseri umani che io abbia mai conosciuto. Te ne sei andato l’11/11: quel numero avrà per me un significato ancora più grande»

