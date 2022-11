Arriva la pillola che fa aumentare i muscoli senza andare in palestra | funziona davvero? La parola all’esperto

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con l’età, oltre all‘aumento della fragilità ossea si possono deteriorare i, a causa di una riduzione dell’attività fisica, una fragilità locomotoria che colpisce chi non è in grado di fare esercizio. Fa scalpore quindi la notizia che in Giappone sia stato scoperto un farmaco che potrebbe curare proprio questa fragilità, generando effetti sul corpo paragonabili a quelli dell’attività fisica. Si tratta di una ricerca pubblicata su Nature, condotta dai ricercatori della Tokyo Medical and Dental University (TMDU). Il gruppo di studio, utilizzando un nuovo sistema di screening dei farmaci, ha identificato un composto che replica i cambiamenti neie nelle ossa che di solito si ottengono con l’allenamento. La molecola in questione è il locamidazolo (LAMZ), un derivato dell’aminoindazolo che sembra avere la capacità di stimolare la crescita ...

Il Fatto Quotidiano

Giappone limita l'uso dellaabortiva Assumere ladel giorno dopo in Giappone è una ... in vendita la cioccolata chedal Periodo Edo La ricettadritta dal passato, dal ...Per seguire ladi Salute quotidiana "Cefalea da weekend", clicca e ascolta qui Cefalea da ... perché la spinta positiva della caffeinadopo. Attenzione anche all'alimentazione. Nel ... Arriva la pillola che fa aumentare i muscoli senza andare in palestra: funziona davvero La parola… Alice nel Paese delle Meraviglie diventa "attivista per l'ambiente" nell'opera realizzata dall'eclettica artista siciliana Elektra Nicotra che arriva a 150 anni dalla prima edizione in Italia, nel 187 ...Una svolta in campo farmaceutico giunge da Tokyo, dove una nuova pillola sembrerebbe risolvere in parte questo ... Per il momento non si è ancora arrivati alla sperimentazione umana, che è stata ...