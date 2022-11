Wanda Nara nuova concorrente di Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

(Di domenica 13 novembre 2022) Recentemente, l’agente e moglie del calciatore Mauro Icardi,è stata ospite del talent show di Rai 1,con le. Un desiderio, quello di Milly Carlucci, finalmente avveratosi dopo dieci anni di inviti fatti alla donna. E ora, dopo la sua partecipazione al programma, ecco giungere una dichiarazione ‘promettente’ da parte della. Ecco cosa ha detto in merito a una sua futura, possibile ed eventuale partecipazione.prossimacon le? Dopo aver debuttato come ospite al programma condotto da Milly Carlucci e dopo essersi esibita con il ballerino Antonio Berardi,ha fatta una dichiarazione pubblica lasciando ...

Fanpage.it

La risposta la spiazza Ballando con le stelle,ospite speciale: con Selvaggia Lucarelli è già polemica FOTO Ballando con le stelle, Montesano choc 'Dalle immagini di ieri vedo Montesano ...Periodo non proprio splendente per. La showgirl argentina, attualmente alle prese con il divorzio da Mauro Icardi ( https://www. ilfattoquotidiano.it/2022/11/ 07/a - verissimo -- svela - tutta - la - verita - ... Icardi fa qualcosa di inaspettato, è una meraviglia: anche Wanda Nara lo esalta Enrico Montesano nella bufera dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli. L'attore, tra i concorrenti dell'attuale edizione di "Ballando con le stelle", è stato sorpreso ...Mauro Icardi e Wanda Nara si sono separati definitivamente e l'attaccante argentino non sembra voler perdere tempo: spunta la nuova fiamma.