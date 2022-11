Tutti pazzi per auto e moto storiche

Leggi su panorama

(Di domenica 13 novembre 2022) Certamente è anche colpa di quelle moderne, algide quanto connesse, e di forme anonime e troppo comuni. Ma poi ci sono passione e soprattutto cultura, tanto da creare posti di lavoro e un indotto da oltre due miliardi. E in Italia, dalla Vespa 50 all’aeroplano, sono oltre 16.000 i veicoli con il Certificato di rilevanza storica. La passione si vive, non si spiega. Lo disse Enzo Ferrari ed è divenuto un mantra per chi ama lemobili e led’epoca. Sarà che rispetto a quelle attuali, rese tutte un po’ troppo uguali in nome della sicurezza (e del disegno fatto al computer), lee levecchie sono più belle, hanno un’anima, esprimono un carattere e regalano emozioni. Sarà anche che gliveicoli moderni appaiono sempre di più come uffici connessi o videogiochi, ma l’amore degli italiani ...