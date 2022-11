Corriere dello Sport

Nel concitato finale di Roma - Torino ,gesto di Nemanja: l'ex romanista, 26 anni, si è toccato gli attributi nei confronti di Gianluca Mancini , capitano romanista vista l'assenza di Pellegrini. Mancini aveva allontanato l'...primo tempo dei bergamaschi, che poi nella ripresa crescono ma sbagliano troppo: a segno ... A refertoe Vlasic. Espulso Stankovic. Infortunio per Schuurs: lussazione a una spalla. La ... Radonjic, il brutto gesto nei confronti di Mancini che fa infuriare i tifosi della Roma Nel concitato finale di Roma - Torino, brutto gesto di Nemanja Radonjic: l'ex romanista, 26 anni, si è toccato gli attributi nei confronti di Gianluca Mancini, capitano romanista vista l'assenza di Pe ...Bisognava vincere per riscattare la pessima prestazione di Bologna contro una Sampdoria già con l’acqua alla gola e il Toro si è presentato concentrato in campo centrando l’obiettivo. Non è stata una ...