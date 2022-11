Pagelle Monza-Salernitana 3-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Le, ie ildi3-0, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. All’U-Power Stadium i padroni di casa dominano i granata, irriconoscibili sin dal primo minuto. Davvero una pessima prestazione da parte della squadra di Davide Nicola, in balia dagli avversari. Nel corso del primo tempo vanno trovano l’incursione giusta prima Carlos Augusto e poi Dany Mota Carvalho. Nonostante i tre cambi all’intervallo, la musica non cambia poi di molto nella seconda frazione. Laprova a una piccola reazione, ma non va mai vicina ad impensierire De Gregorio. Poi l’ennesima distrazione difensiva portano al rigore segnato da Pessina e alla doppia ammonizione per ...