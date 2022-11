MTV EMAs 2022 | tre donne premiate per il loro impegno nella crisi umanitaria in Ucraina

Tre donne ucraine saranno premiate con il Generation Change Award agli2022, in programma domenica 13 novembre a ...Una scena che si ripeterà anche nei bis, quando la band riproporrà Moby Dick, il brano che con buona probabilità verrà inserito nella serata in diretta deglisue VH1. Mai visto concedersi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica". (ANSA) ...