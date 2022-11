(Di domenica 13 novembre 2022) La retorica massmediatica di questi giorni si sforza di presentare una Italia, o sul punto di esserlo, in Europa. E tutto a causa dela fermezza dimostrata dal ministro degli Interni che ha ripreso la politica, che fu già di Matteo Salvini, di contrasto delle ong e del traffico di esseri umani nel Mediterraneo. In verità, le vicende di questi giorni hanno dimostrato che, rispetto a qualche anno fa, il clima generale è del tutto cambiato: non solo l’Italia non è più isolabile ma chi solo prova ad isolarla rischia lui sì di restare da solo e col cerino in mano. Il maldestro tentativo di Emmanuel Macron di bloccare gli impegni di ricollocamento e ridistrubuzione dei, solennemente presi ma mai comunque rispettati dagli altri Paesi dell’Unione, ha sortito l’effetto di mostrare a tutti come il re fosse nudo. Il nervosismo scomposto e la ...

Nicola Porro

...dei Paesi che hanno navi che effettuano i salvataggi a organizzare un ponte aereo per portare inel loro territorio'. Nessuno, nel governo, nasconde che la 'trattativa sarà tutt'che ......accanto alla stazione ferroviaria della città per accogliere ma anche curare e sfamare i... venerdì tra l'era anche festa in Francia con molto movimento al confine e forse è presto per ... Migranti, altro che isolata: Meloni non è supina all’Ue (e fa bene) Non è un caso che venerdì, nelle ore in cui infuriava la guerra diplomatica con Parigi su Ocean Viking, Giorgia Meloni abbia richiamato l’«esempio della ...Corre lungo la frontiera tra Ventimiglia e la Francia la nuova linea di crisi sulla gestione e l'accoglienza dei migranti in Europa. Flussi in aumento e al confine si teme un nuovo 2016, anno record i ...