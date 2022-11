LIVE Juventus-Lazio 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32 Latrova dunque il vantaggio sul finale deltempo con Moise Kean abile a sfruttare un’ingenuità di Provedel. A tra poco per il racconto del secondo tempo dell'”Allianz Stadium” di Torino su OA Sport. 45’+1IL1-0. 45? Ci sarà un minuto di recupero. 44? Lancio in verticale di Rabiot con Kean scavalca Provedel, uscito in maniera avventata fino al limite dell’area, con un tocco sotto e porta in vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri.1-0. 43? KEAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!!IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! 43? PEDRO! Colpo di testa dello spagnolo sugli sviluppi ...

TORINO - Sfida ad alta quota all' Allianz Stadium di Torino dove oggi (domenica 13 novembre, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in zona Champions League , ospiterà la Lazio dell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri che senza il suo ...- Lazio (ore 20.45) Arbitro : Massa Assistenti : Bindoni - Tegoni IV ufficiale : Cosso Var : Mazzoleni Avar : Paganessi 25' - Primo giallo del match. Se lo prende Gatti per un fallo su ...45' - Un minuto di recupero concesso dal fischietto di gara. 44' DANILO! - Provvidenziale il colpo di testa di Danilo che devia in angolo la conclusione di Milinkovic-Savic.Allo Stadium si gioca l'ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. Allegri, senza Vlahovic, conferma il tandem Milik-Kean. In difesa gioca Gatti, Bonucci va in panchina, dove sono ...