La Juventus batte la Lazio 3-0 ed è terza in classifica

Leggi su agi

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - Sesta vittoria consecutiva in campionato per unaritrovata, chelae chiude in crescendo il proprio 2022, portandosi al terzo posto in. All'Allianz Stadium finisce 3-0 grazie alla doppietta di un ottimo Kean e al sigillo di Milik: la squadra di Allegri sale a 31 punti scavalcando l'Inter e proprio gli uomini di Sarri, costretti al terzo ko da inizio campionato e a restar fermi a quota 30. Full time ?? 3 punti, vittoria, forza Juve #Juvepic.twitter.com/MKDGiXE5av —FC (@fc) November 13, 2022 Tanto equilibrio e non moltissime occasioni nelle prime battute di gioco, con i bianconeri che provano a spaventare Provedel con Kean e Fagioli senza pero' trovare fortuna. Proprio nel finale di frazione la Juve ...