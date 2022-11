F1 | GP Abu Dhabi 2022 | programma prossima gara | orari e tv Si corre a Yas Marina settimana prossima

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Anche la 73ma edizione del Mondiale di Formula Uno sta per andare in archivio. Cosa resterà del? I libri di storia parleranno di un dominio assoluto di Max Verstappen e della Red Bull, anche se nella prima parte di stagione l’olandese e il Drink Team non hanno certo spadroneggiato. Ferrari ha rappresentato un’alternativa credibile almeno sino all’estate, accartocciandosi però progressivamente su sé stessa, fra errori di ogni tipo prima e un declino prestazionale poi. Così sono state gettate alle ortiche tante affermazioni, entusiasticamente raccolte proprio dai rivali per il titolo, che hanno avuto gioco molto più facile del previsto. L’atto conclusivo andrà in scena a Yas, dove dal 18 al 20 novembre assisteremo al Gran Premio di Abu, corsa diventata iconografica con il passare degli anni, soprattutto per il fatto di ...