Esplosione a Istanbul | le immagini dal bar davanti al luogo della deflagrazione

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledei momenti concitati dopo l'riprese dall'interno di un bar. Fuori si vedono i primi soccorsi alle vittime e alcuni militari accorsi nella via molto frequentata al centrometropoli. Secondo il sito di notizie Mynet, le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica. Le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante. Al momento si stima che siano 4 i morti e più di 38 i feriti. Tutti gli aggiornamenti.

E' di almeno 6 morti e 53 feriti il tragico bilancio della potenteche ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di, in Turchia. Il bilancio, reso noto dal presidente turco, Erdogan, potrebbe anche aggravarsi. La deflagrazione è avvenuta ...Fortenel centro di, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): sei persone sono morte e 38 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autirità turche. Il ...Esplosione a Istanbul oggi in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...