Cop27 | tra giustizia e sostenibilità ambientale Scrive Scandizzo

(Di domenica 13 novembre 2022) Il termineè ambiguo e ha ricevuto una applicazione così vasta che il suo apparente successo sembra minacciato da un sostanziale svuotamento di significato. Più che una definizione positiva delle sue componenti, l’uso del termine sembra tradire una preoccupazione complessiva sulla capacità delle nostre società di continuare a funzionare con un equilibrio accettabile tra esigenze opposte: crescita e conservazione, breve e lungo termine, premialità e inclusione sociale e, in ultima analisi,e libertà. Questi concetti sono stati chiamati in causa prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, due eventi planetari che hanno drammatizzato il conflitto tra diritti e necessità. In questa settimana si è tenuta in Egitto, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ...