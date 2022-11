Black Friday 2022 | attenzione a queste truffe | arrivano direttamente da Whatsapp

Nel mentre, Unieuro lancia lo Speciale Apple... offerti sul territorio dai volontari FFC Ricerca e in occasione dell'iniziativa solidale dei giorni dal '' al 'Giving Tuesday' (ovvero dal 25 al 28 novembre 2022), con il supporto di un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’umore dei commercianti è più nero del ’Venerdì nero’; quel Black Friday atteso per risollevare un po’ i consumi ma non come la panacea di tutti i mali di… Leggi ...