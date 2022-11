Attentato a Istanbul | il tremendo video dell' esplosione tra la folla

(Di domenica 13 novembre 2022) Nelle immagini il momento esattoa tremendache ha provocato 6 morti e 53 feriti nel centro di. L'è avvenuto in una strada pedonale. Lo ha detto il governatore diAli Yerlikaya in un tweet. La deflagrazione è avvenuta alle 16.20 ora locale, in Italia le 14.20 di domenica 13 novembre, in unae strade più popolaria metropoli turca, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. Il panico si è subito impossessato dei cittadini che afvano la strada nel centro storicoa Capitale. Sul posto sono subito intervenuti ambulanze e mezzie forze'ordine. La via interessata è Istiklal Caddesi, una via molto frequentata anche dai turisti. ...

... è un momento di grande dolore', è il messaggio del ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'. Intanto la Farnesina ha diffuso i numeri ...Non è escluso l'L'esplosione nel centro dipotrebbe essere un attacco terroristico, lo rende noto il sito di notizie Mynet, secondo cui le autorità di Ankara non escludono la pista ...Un altro vile attentato contro persone inermi è stato perpetrato, stavolta a Istanbul, la parte europea della Turchia. Erano le 16.20 (in Italia le 14.20) quando, sulla via pedonale Istiklal, nel quar ...