Tottenham | Bentancur | «Quando senti che credono in te ci provi»

(Di sabato 12 novembre 2022) Rodrigo, centrocampista del, ha parlato a Tuttosport del suo momento in Premier League Rodrigo, centrocampista del, ha parlato a Tuttosport del suo momento in Premier League. Le sue dichiarazioni:– «La verità e che sono felice, contentissimo di quanto sto realizzando con il. Ho già segnato tre gol in questa stagione e non siamo neanche a metà. Ora che il tecnico, Antonio come lo chiamano qui i tifosi, ha cambiato sistema di gioco puntando su una mediana di tre centrocampisti mi chiede di spingermi con più costanza nell’area avversaria, di provare maggiormente ad andare al tiro: i risultati sono sotto gli occhi di tutti, credo sia un discorso di sicurezza nei propri mezzi.che ...

con Son e Kane "Certo, giocare con dei crack assurdi come Harry Kane o Son Heung - Min in ... La verità è che, dal primo momento in cui ho messo piede alloro due mi hanno stupito: ...... tutt'altro che stagionati: Darwin Núñez del Liverpool, Mathias Olivera del Napoli, Giménez dell'Atlético Madrid,dele Valverde del Real Madrid, giusto per fare i nomi di quelli ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...INVIATO A LONDRA - Rodrigo Bentancur si fa in tre. Ecco il primo dei tre momenti dell'intervista concessa dall'ex centrocampista della Juventus in esclusiva a Tuttosport. « Dite che sono uno dei migli ...