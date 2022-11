Skeleton | Valentina Margaglio e Mattia Gaspari vincono in Intercontinental Cup a Lillehammer

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Doppia gioia in casa Italia che arriva dalla Norvegia. Il Bel Paese è vincente nello: arrivano, nella giornata di oggi, ben due vittorie nell’Cup in quel di. La prima ad esultare è stata: terza ieri, la piemontese ha dato spettacolo trovando un’eccellente rimonta nella seconda run che le è valsa la vittoria in 1:47.96. Battute le due teutoniche Jacqueline Lolling e Corinna Leipold, rispettivamente per 0?11 e 0?37. Tra gli uomini gioisce ancora: doppietta per il veneto dopo il successo di ieri, anche per lui rimonta nella seconda run per trovare il 1:43.93. Battuti il tedesco Felix Seibel ed il britannico Craig Thompson. Foto: Lapresse