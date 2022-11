Ragazza scomparsa da nave Genova-Palermo | proseguono le ricerche in mare

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 12 novembre 2022) Continuano leindella giovane di 20 anni residente a Codogno, in provincia di Lodi, sparita dal traghetto. La giovane di origine palermitana era salita sullagiovedì sera, intorno alle ore 23, col fratello di 15 anni per andare a trascorrere una vacanza dai nonni. Laè arrivata al porto diieri sera verso le 20, ma dellanon c’è traccia. A dare l’allarme è stato il fratello della, attorno alle 7.30 di venerdì mattina, perché al risveglio non ha trovato la sorella in cabina. Il personale dellaha iniziato subito leche sono proseguite anche quando laè approdata in Sicilia. La polizia ha controllato ...