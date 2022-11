Premier League 2022 2023 | il Manchester City crolla in casa al minuto 98? | col Brentford è 1-2

(Di sabato 12 novembre 2022) Sconfitta nel finale per ilnell’anticipo della sedicesima giornata dicontroil. All’Etihad Stadium i padroni divanno quasi subito sotto, grazie alla rete di Ivan Toney che, di testa, batte Ederson. Il gol del pareggio arriva al primo dei 3 minuti di recupero della prima frazione, con la rete di Phil Foden, su assist di Manuel Akanji. Sono poi ben 55 minuti giocati nel secondo tempo, e al 98? finale, ancora Toney trova la rete, questa volta del definitivo vantaggio: 1-2. Uomini di Guardiola che quindi si fermano a 32 punti, a -2 dall’Arsenal che giocherà in serata indel Wolverhampton.che invece sale in decima posizione, con 19 punti. SportFace.

