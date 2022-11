Macron e Meloni ' migranti' | manifesto di Ozmo a Parigi

Emmanuele Giorgia'migranti' vestiti in modo impeccabile e sorridenti, con i giubbotti arancione di salvataggio, mano nella mano con il mare sullo sfondo. Così li vede lo street artist italiano ...Marco Bresolin per 'la Stampa' GIORGIAEMMANUELMEME 'Lo scontro tra Italia e Francia rischia di affossare definitivamente la riforma di Dublino e l'intero Patto sull'immigrazione e l'asilo, uno scenario che porterebbe a un ..Pugno duro con le Ong sui migranti, reddito di cittadinanza, superbonus edilizio. Le misure che il governo di Giorgia Melon ha fatto o che sta per ...Emmanuel Macron e Giorgia Meloni 'migranti' vestiti in modo impeccabile e sorridenti, con i giubbotti arancione di salvataggio, mano nella mano con il mare sullo sfondo. (ANSA) ...