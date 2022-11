Bayern | sono sei di fila! Gnabry e Choupo - Moting castigano anche lo Schalke

(Di sabato 12 novembre 2022) Non poteva che finire così. L'anno solare termina con ilche vince e loche perde. I bavaresi si impongono a Gelsenkirchen per 2 - 0, con i gol di(al 38') e(52')...

LA GARA Ilscende in campo con il 4 - 1 - 4 - 1, schierando contemporaneamente Choupo - Moting, Coman, Gnabry, Musiala e Sané. Lo Schalke parte bene e sfiora il vantaggio al 24', quando ...Sigiocate oggi le partite valide per la 15° giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Ora in campo la partita tra Schalke 04 e...La squadra di Nagelsmann ha 6 punti di vantaggio sul Lipsia secondo, che nel pomeriggio ha battuto 2-1 il Werder Brema ...I campioni in carica vincono 2-0 anche a Gelsenkirchen contro lo Schalke e chiudono il 2022 al comando. L'ex milanista in gol nel successo di Brema. In coda succede di tutto ...