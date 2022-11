Antonella ha mentito sul suo ex? Gianluca era in studio alla prima del GF VIP e con suo padre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 novembre 2022) Che cosa stanno nascondendoFiordelisi e, il suo ex? A dire il vero, non c’è molto da nascondere perchè, entrando nella casa del Grande Fratello VIP 7 per un confronto, ha fatto capire molte cose. E ciò che non ha detto, è stato narrato poi da Francesco Chiofalo, un altro ex della vippona. Il web poi si sa, non perdona e se ci sono prove e indizi di “colpevolezza” si scoprono in poche ore. A tutti i telespettatori del GF VIP, le frasi dierano un po’ puzzate, molti avevano pensato che il continuo dire “guardami negli occhi” nascondesse qualcosa. Una frase in codice tra i due, qualcosa di diverso. E forse, in quel faccia a faccia con la Fiordelisi, ha detto molto meno di quello che avrebbe potuto. Perchè qualcuno dovrebbe spiegarci, perchè se i due si sono ...