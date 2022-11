Il Sole 24 ORE

L'esercito ucraino è entrato nella periferia occidentale della città di Kherson, secondo alcune immagini sui social media geolocalizzate dalla Cnn. Le truppe ucraine sono state accolte dai residenti ...in , lenotizie di oggi. Gli Stati Uniti acquisteranno centomila proiettili di artiglieria dalla Corea del Sud per fornirli all'. Lo hanno rivelato funzionari americani al Wall Street ... Ucraina ultime notizie. Cnn, truppe ucraine entrano nella città di Kherson Il ritiro russo da Kherson è una "importante vittoria" dell'Ucraina. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka ...Nuovi agguati da Mosca a Vinnytsia e Mykolaiv. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Nella notte la Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche a Vinnytsia, a meno di 300… Leg ...