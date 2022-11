Stazione Metro Università | Dante e Beatrice a Napoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) Alaè certamente una delle più suggestive. Ed è come se nascondesse un segreto d’amore. Di un amore di settecentocinquanta anni fa. La, a, è l’‘esempio perfetto’ di una concezione di spazio pubblico urbano pensato come intervallo di pensiero e di serena contemplazione. I motivi cromatici, ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

ATAC Roma

'Spesso sottolinea Bittarelli gli autisti piuttosto di andare allaTiburtina preferiscono ... poi, c'è un trasporto pubblico locale poco efficiente e i lavori sulla tratta dellaA, con ...... che sono intervenuti ad Assago dopo che numerosi testimoni avevano segnalato la presenza del 34enne, completamente nudo, sul cavalcavia del Mediolanum Forum che conduce alladella... Domenica 13 novembre, pedonalizzazioni, il programma della rete bus Una lunga fila di persone stamattina era in attesa per salire su un taxi alla stazione Tiburtina, intorno alle 10:00. Stessa scena ieri pomeriggio alle 18:00. A piazza Venezia stamattina, invece, into ...Doveva essere a casa sua. Era in giro, nudo. Un uomo di 34 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato denunciato a piede libero domenica sera per inosservanza degli obblighi dell'autorità g ...