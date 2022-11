Probabili formazioni 15 giornata Serie A | puntate su questi

(Di venerdì 11 novembre 2022) In vista dellanumero 15 diA, ecco i consigli da parte de La Gazzetta dello Sport sui giocatori assolutamente da schierare – uno per squadra – per i Fantacalcisti: EMPOLI-CREMONESE – Parisi e OkerekeNAPOLI-UDINESE – Lozano e PereyraSAMPDORIA-LECCE – Djuricic e StrefezzaBOLOGNA-SASSUOLO – Arnautovic e PinamontiATALANTA-INTER – Zapata e Lautaro MartinezMONZA-SALERNITANA – Carlos Augusto e MazzocchiROMA-TORINO – Zaniolo e VlasicVERONA-SPEZIA – Verdi e NzolaMILAN-FIORENTINA – Leao e IkonéJUVENTUS-LAZIO – Kostic e Pedro L'articolo proviene da Calcio News 24.

Empoli - Cremonese è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45:, pronostici, tv e streaming. EMPOLI " CREMONESE - venerdì ore 20:45 La Serie A sta per andare in 'vacanza forzata'. Spetta ad Empoli e Cremonese inaugurare il programma dell'...Lione - Nizza è una partita della quindicesima giornata della Ligue 1:, pronostici e dove vederla in tv e streaming LIONE - NIZZA - venerdì ore 21:00 Da quando Laurent Blanc s'è seduto sulla panchina del Lione, un poco di cose dentro il club francese ...VERONA - Bocchetti ritrova Magnani, al rientro dalla squalifica, ma deve valutare le condizioni di diversi interpreti. Tameze pronto al rientro in mediana, diversi dubbi sulla trequarti. Nello Spezia ...L'ultimo turno di Serie A prima della sosta per il Mondiale si apre con il posticipo del Castellani tra Empoli e Cremonese ...